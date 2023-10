Projeto promove acesso à cultura e lazer para público infantil

Manaus (AM) – O projeto solidário ‘Crianças do Guetto’ realiza desde 2018 uma extensa e divertida programação para o público infantil do Prosamin Gilberto Mestrinho todo dia 12 de outubro, em alusão ao dia das crianças.

Durante o evento são promovidas diversas atividades recreativas, apresentações culturais, atendimentos na área da saúde, estética e cidadania, além da doação de brinquedos, roupas e calçados e oficinas educativas. Entre as atividades, o movimento oferece às crianças oficinas de graffiti, aulas de artes marciais, oficina de dança, dj e maracatu, yoga infantil, plantações de mudas de árvores e muitas brincadeiras.

Neste ano o projeto chega em sua 6a edição e faz parte de uma iniciativa independente que acontece por meio de doações e voluntariado de moradores da comunidade e artistas de Manaus.

O evento acontece no Prosamin Gilberto Menstrinho, localizado na avenida Ajuricaba, 1195, bairro Cachoeirinha. A programação inicia a partir das 7:00h com torneio de futebol e segue pela manhã com mais brincadeiras infantis até às 11:00h. A partir das 14:00h iniciam as oficinas e o evento segue durante a tarde, finalizando por volta das 18h com a doação de brinquedos.

A organização do projeto aceita doações até o dia da ação. Brinquedos, roupas e calçados infantis em bom estado são os itens mais necessários para que o evento aconteça. Além disso, é possível doar recursos para o mesão solidário, lanche servido para as crianças e voluntários no final da tarde.

Sobre o projeto

A primeira edição do Crianças do Guetto aconteceu em 2018 e partiu do rapper e mc Huilame Júnior em parceria com artistas do movimento hip hop e moradores da comunidade. A ação surgiu com o objetivo de promover arte e cultura dentro da comunidade para crianças e adolescentes, em especial no dia das crianças.

Desde então, o projeto realiza o evento do dia 12 de outubro com a ajuda de muitos voluntários e com doações diversas. Além desse dia, outras programações são feitas pelo projeto sempre vislumbrando entretenimento, lazer e cultura para as crianças da região.

Com 6 anos de Crianças do Guetto, a organização já alcançou grandes feitos dentro e fora da comunidade. Com parcerias firmadas com empresas e outros projetos já foram doados ranchos para moradores da região, além da realização de palestras de educação ambiental e cinema infantil.

Por ser uma iniciativa de um artista do movimento hip hop, em 2021 surgiu dentro do projeto o Caderno Infantil Crianças do Guetto, onde consta desenhos de diversos grafiteiros de Manaus com temas amazônicos, caça-palavras, palavras-cruzadas e outras atividades que instigam o desenvolvimento intelectual dos pequenos.

Neste ano, o projeto foi contemplado pelo Ministério da Cultura para participar do MICA – Mercado de Indústrias Culturais da Argentina 2023, no qual o Brasil foi convidado de honra. Além disso, o projeto participará do MIC BR 2023 – Mercado de Indústrias Criativas do Brasil, que deve acontecer em novembro em Belém do Pará. Segundo Huilame, poder mostrar o projeto em grandes eventos traz conexões e possibilidades de parcerias importantes para seguir fortalecendo o público-alvo e o movimento hip-hop.

“Levar a ideia para outros Estados e pra fora do país oportuniza conexões fortes com pessoas que somam tanto na ideia quanto nas ações em si e isso é engrandecedor porque quanto mais pessoas pra ajudar, mais crianças a gente consegue contemplar e mostrar a importância do movimento hip-hop como transformador social”, disse Huilame.

