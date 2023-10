Diretora-Presidente ressalta investimentos em aeroportos da Amazônia

Em visita ao jornal Amazonas Em Tempo, Karen Strougo reforçou parceria para enfrentamento à estiagem no AM

Manaus (AM) — A diretora-presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, junto com sua equipe, realizou, nesta sexta-feira (06), uma visita de cortesia ao Amazonas em Tempo, para abordar sobre a cooperação para enfrentamento à estiagem no Amazonas.

Foto: Wesley Monteiro

Mais de um bilhão de reais já foram investidos na reforma dos sete aeroportos da rede VINCI Airports. Com prazo de finalização em outubro de 2024, Strougo informa que a empresa visa revitalizar os aeroportos sem comprometer a continuidade operacional nos aeroportos e atender as necessidades da população amazonense, principalmente na situação atual de emergência que assola o Amazonas, devido à seca.

Segundo a diretora, a rede VINCI Airports, tem como planejamento expandir e contribuir com os aeroportos do interior do Amazonas, nos municípios de Tefé e Tabatinga, revitalizando o comércio nos aeroportos e melhorando sua infraestrutura.

Todos os três aeroportos na Amazônia da rede, estão funcionando todos os dias, apenas com horário reduzido, para atender a população e não causar prejuízos a funcionalidade dos aeroportos.

Diretora-presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo; Foto: Reprodução

Cooperação para enfrentamento à estiagem no AM

Sensibilizada com o cenário de emergência no estado do Amazonas devido à seca severa, a Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, membro da rede VINCI Airports, anunciou medidas que buscam contribuir com o Estado durante a estiagem e atenuar o impacto das obras na pista dos terminais de Manaus, Tefé e Tabatinga, neste período.

Entre as ações anunciadas, está a criação de um comitê para flexibilização operacional que envolve questões humanitárias ou ambientais. Uma delas já foi realizada esta semana, com a abertura do Aeroporto de Tefé – em horário em que estaria fechado – para a operação Emergência Botos. Aeronaves levaram suprimentos e amostras para o monitoramento da situação da mortandade dos botos no lago de Tefé. A Concessionária tem mantido contato com entidades que atuam em apoio às comunidades afetadas pela estiagem para dar suporte às ações de enfrentamento.

O transporte de cargas é outro assunto essencial para a Concessionária dentro das ações de enfrentamento da estiagem. Há capacidade disponível para aumento do fluxo de cargas neste período. O Aeroporto de Manaus é o único do Brasil com investimento em transelevador aeronáutico, com 115 posições operacionais, aumentando a capacidade de operações simultâneas.

Os agentes de cargas e importadores também estão sendo acionados em conversas com a Concessionária para a implementação de soluções inovadoras que permitam, por exemplo, o uso de logística mista entre marítimo e aéreo, para garantir o suprimento do Estado. Quanto às importações, será criado um comitê, desta vez para acompanhamento dos voos cargueiros fretados.

A Concessionária dos Aeroportos da Amazônia ressalta ainda que as obras em andamento são fundamentais para garantir a continuidade operacional nos aeroportos e seguir cumprindo com o papel fundamental de conectar a Amazônia, ainda mais em períodos críticos como o atual. Reforça ainda que os voos comerciais foram mantidos e que não houve redução de voos em nenhum aeroporto.

Sobre o aeroporto de Manaus

O Aeroporto de Manaus, integrante da rede VINCI Airports, localizado no maior estado do Brasil, o Amazonas, é um dos principais aeroportos da Região Norte do país.

Sobre a VINCI Airports

Principal operadora privada de aeroportos do mundo, a VINCI Airports opera 72 aeroportos em 13 países. Graças à sua experiência como integrador global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constrói e administra aeroportos, fornecendo sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização de infraestruturas e gerenciamento de suas operações e transição ambiental.

A VINCI Airports é a primeira operadora aeroportuária a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional global em 2016, para atingir a meta de emissão líquida zero em toda a sua rede até 2050.

