Idam concede R$ 225,5 mil a projetos de pescadores artesanais de Manicoré

Manicoré (AM)- O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) intermediou a concessão de R$ 225,5 mil a 13 projetos de crédito para pescadores artesanais de Manicoré, entre a última terça-feira (3) e esta sexta-feira (6). Nesse período, o instituto também prestou atendimento a 80 produtores rurais, auxiliando na inscrição e retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), e emitiu 35 Cartões do Produtor Primário (CPP).

De acordo com o diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino, as ações visam impulsionar as atividades dos produtores rurais.

“O acesso ao crédito é muito importante para os agricultores familiares e pescadores artesanais, que precisam de recursos para produzirem de forma mais eficiente. Portanto, o Governo do Amazonas não tem medido esforços para garantir recursos a projetos voltados a esse público, por meio das ações do instituto e da nossa grande parceira Afeam”, disse.

A regularização do produtor rural também teve destaque, em Manicoré. “O CPP e CAR são peças-chave para o acesso à participação em políticas públicas e benefícios exclusivos a produtores rurais que estão com a documentação em dia. Por isso, temos reforçado a presença do Idam não apenas em Manicoré, mas em todos os municípios amazonenses com mutirões de atendimento, assistência técnica e extensão rural”, pontuou Alvino.

Dados

A ação voltada ao CAR, no município atendeu 80 produtores rurais, sendo que 71 estavam aptos para a inscrição e retificação. No que diz respeito à emissão do CPP, houve 60 demandas, das quais 35 foram atendidas. Já durante o mutirão de crédito, 35 pescadores artesanais solicitaram crédito rural, sendo que 13 tiveram o “sinal verde” para financiamentos, que somaram R$ 225,5 mil.

“Além de garantir crédito para viabilizar projetos e emissão de documentos, a ação também contemplou pescadores com motores e casquetas. Foi um trabalho produtivo que, com certeza, trará bons frutos aos assistidos pelo Idam”, concluiu o gerente do CPP, Sanderson Santana.

*Com informações da assessoria

