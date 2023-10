Armado com peixeira, quarteto assalta motociclista na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Quatro homens, que não tiveram seus nome divulgados, foram presos durante o sábado (7), após assaltarem um motociclista de aplicativo no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, a vítima estava aguardando uma passageira em frente ao Hospital Platão Araújo, quando os suspeitos se aproximaram e anunciaram o assalto. Armados com uma peixeira, os criminosos levaram a chave da moto e o celular do trabalhador.

Com a localização de seu celular através do GPS, a vítima denunciou o crime a polícia, que apontou que os suspeitos estavam em uma casa na rua Uirapuru, no bairro Japiim. No momento em que os agentes de segurança abordaram os suspeitos, eles estavam trocando a placa do carro que utilizavam para cometer os assaltos.

Os envolvidos foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais

Motorista de ônibus é esfaqueado durante assalto em Manaus

Dupla que assediou dona de casa durante assalto na Zona Norte de Manaus é presa

Homem é procurado por fazer assalto em churrascaria no Educandos, em Manaus