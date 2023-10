Estudante da UFAM morre após levar tiro nas costas durante festa

Manaus (AM) – O estudante da Universidade Federal do Amazonas, Marco Castro, de 20 anos, foi morto com um tiro nas costas na sexta-feira (6), na rua Pedra Grande, comunidade Raio do Sol, Zona Norte de Manaus.

Segundo a família do jovem, o estudante reside no Osvaldo Frota, mas foi até a comunidade Raio do Sol para acompanhar a luta UFC de um colega. No momento em que deixava o local, ele e outros rapazes viram um carro branco passar em alta velocidade, seguido de uma viatura, que parou ao lado deles.

Ainda de acordo com essa versão, alguns rapazes correram assustados e Marco Aurélio ficou para trás. Um policial teria então atirado contra o grupo e acertado o universitário. O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas acabou falecendo devido a gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar nega a autoria do crime e diz que encontrou o rapaz já baleado. Por meio de nota, a PM se manifestou.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que respondeu, na noite de sexta-feira (06), a uma denúncia de que homens armados estavam entrando em residências e ameaçando moradores na comunidade Raio de Sol, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

No local, suspeitos empreenderam fuga ao perceberem a presença da equipe policial. Em seguida, os policiais identificaram um cidadão baleado, prestaram socorro e o conduziram para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na zona leste, onde a vítima veio a óbito.

A PMAM reitera seu compromisso com a vida e o respeito aos direitos humanos.

A família da vítima registrou o Boletim de Ocorrência (BO) e o caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

