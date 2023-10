Papa Francisco reza por vítimas e pede o fim da guerra entre Palestina e Israel

Em seu discurso semanal aos fiéis na praça São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco pediu, neste domingo (8), o fim da guerra entre Palestina e Israel e afirmou que o conflito armado não traz nenhuma solução.

“Expresso a minha proximidade às famílias das vítimas, rezo por elas e por todos aqueles que vivem horas de terror e angústia. Por favor, parem com os ataques e as armas! E se compreenda que o terrorismo e a guerra não levam a nenhuma solução, mas apenas à morte e ao sofrimento de muitas pessoas inocentes”,

O religioso expressou sua angústia com os ataques do Hamas ao território israelense e declarou que “a violência explodiu ainda mais ferozmente, causando centenas de mortos e feridos”.

O Patriarcado Latino de Jerusalém, em nota, condenou o conflito armado entre Palestina e Israel e afirmou que a guerra só irá levar mais ódio e divisão à região.

“A operação lançada a partir de Gaza e a reação do exército israelense estão a levar-nos de volta aos piores períodos da nossa história recente. As demasiadas vítimas e demasiadas tragédias que as famílias palestinas e israelenses têm de enfrentar criarão ainda mais ódio e divisão e destruirão cada vez mais qualquer perspectiva de estabilidade”,

ressalta trecho do documento.