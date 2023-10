“Manaus Expo Beleza” oferece serviços gratuitos de cabeleireiro e barbearia até hoje (9)

Manaus (AM) – O último dia da Manaus Expo Beleza realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae-AM) vai promover serviços gratuitos por profissionais do Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares do Amazonas (Sindibeleza). Entre os serviços oferecidos para esta segunda-feira (9) estão: corte de cabelo masculino e feminino, além de barbearia.

A 3ª edição da “Manaus Expo Beleza 2023” começou no último dia 7 e ocorre até hoje (9). Neste ano, o maior evento de beleza da região norte ocorre nas dependências do SESI – Clube do Trabalhador, localizado na Avenida Cosme Ferreira – 799, São José I, a partir das 14h.

A feira da beleza amazônica propõe aos empresários e consumidores várias alternativas, últimas tendências e soluções inovadoras para auxiliar e alavancar os empreendimentos do setor. O evento conta com mais de 80 expositores da beleza, estética e moda, além de oficinas, palestras e amostras do segmento gourmet da culinária amazônica. Desfiles e shows diários na praça de alimentação também estão entre as atrações.

Realizada pelo Sebrae Amazonas desde 2021, a “Expo Beleza Manaus” tem apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Sindicato dos Salões de Barbeiros e Cabeleireiros de Manaus (Sindibeleza) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O objetivo é promover apoio ao pequeno empresário do segmento de beleza e canalizar a divulgação e a venda de seus produtos e serviços.

A entrada é gratuita. O interessado pode se inscrever no site da programação do evento (manausexpobeleza.com.br) ou realizar a inscrição na recepção do evento. Outras informações também podem ser obtidas através do número 0800-570-0800, que também atende via WhatsApp.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Manaus Expo Beleza” 2023 reúne 80 expositores da beleza

Evento reunirá profissionais da beleza, saúde, bem-estar e moda indígena em Manaus