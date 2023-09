Evento reunirá profissionais da beleza, saúde, bem-estar e moda indígena em Manaus

Rota Beauty contará com lançamentos, congressos, além do desfile da Amazon Poranga que leva a moda indígena fashion da Amazônia para o mundo

Manaus (AM) – O Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul de Manaus, será palco, nos dias 28, 29 e 30 de outubro, do maior evento do segmento da beleza, estética e bem-estar do Amazonas. A Rota Beauty reunirá os maiores profissionais do segmento, além de promover sorteios, apresentações, lançamento de produtos, e desfile da Amazon Poranga Fashion.

A entrada será 1k de alimento não perecível que será doado a uma instituição de caridade. Ainda há estandes disponíveis para comercialização. Outras informações por meio dos números (92) 98132-8021/98585-4225.

A Rota Beauty chega à sua terceira edição (a primeira foi em 2019, antes da pandemia) e atende ao anseio de profissionais do segmento que residem na região amazônica e precisam viajar para feiras em outros estados em busca de novidades.

“Sabemos bem a dificuldade logística que o segmento enfrenta para trazer novidades aos clientes no Norte do Brasil. Para tanto, queremos reunir profissionais renomados, marcas conceituadas, universidades, congressos, workshop, lançamentos de produtos, faculdades. Ainda há espaço disponível para quem deseja fazer parte desta grande oportunidade, a Rota Beauty”, avalia a idealizadora do evento, Lídia Mota.

