Alberto Neto solicita pagamento de duas parcelas a mais do auxílio aos pescadores do AM

Brasília (DF) — O deputado federal Capitão Alberto Neto, solicitou ao Ministro da Casa Civil, Rui Costa, o pagamento de duas parcelas a mais do auxílio defeso aos pescadores atingidos pela seca no estado do Amazonas.

“Com o estado de emergência que o Amazonas está passando, é preciso que o pagamento do benefício tenha início antes do período formal previsto, que seria novembro”, declarou.

O Seguro Defeso é um benefício pago ao pescador artesanal no período de duração do defeso, cujo valor é de um salário-mínimo e possui o limite de 5 meses pela legislação atual.

Prejuízos da estiagem

De acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), no Amazonas, 140 mil pescadores vivem diretamente da atividade pesqueira e cerca de 200 mil pessoas estão envolvidas no sistema produtivo da pesca e subprodutos.

Por conta da seca, cerca de 80% dos pescadores estão com a atividade de pesca afetada pela seca extrema que a região enfrenta, ou seja, 112 mil pescadores.

“A morte dos peixes impacta as atividades econômicas e de subsistência de comunidades que têm a pesca como a principal fonte de renda e alimento. Por isso o pagamento de duas parcelas adicionais do auxílio defeso vai ajudar efetivamente os pescadores que foram atingidos pela seca no Amazonas”, afirmou Capitão Alberto Neto.

