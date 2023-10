Protesto de mulheres pede afastamento de Ari Moutinho do TCE-AM

Caso chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) no mesmo dia em que a conselheira Yara Lins denunciou ofensas do colega

Manaus (AM) – Um grupo de mulheres organiza uma manifestação nesta terça-feira (10) para pedir o afastamento do conselheiro Ari Moutinho Júnior, após a conselheira Yara Lins, do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o acusar de agressão. O protesto está marcado para 14h, em frente ao TCE-AM.

A denúncia foi formalizada, na sexta-feira (6), Yara Lins foi na Delegacia Geral da Polícia Civil e denunciou Ari Moutinho por proferir palavras de baixo calão e ameaçar, antes da votação onde a conselheira foi eleita presidente do órgão de controle.

Na coletiva, Yara Lins relatou que, antes da sessão, foi xingada pelo colega. “Está aqui uma mulher. Uma mulher que foi covardemente agredida no Tribunal de Contas, dentro do plenário, antes da eleição para me desestabilizar […]. Eu fui cumprimentar o conselheiro Ari [Ari Moutinho]. Eu disse: ‘bom dia’, e ele respondeu: ‘bom dia, nada, safada, puta [sic], vadia [sic]’”, disse.

O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) no mesmo dia em que a conselheira denunciou o colega. Em uma postagem nas redes sociais, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) disse que levou o assunto ao ministro Alexandre de Moraes.

“Na visita desta semana ao Ministro Alexandre de Moraes levamos também o caso da Presidente do TCE-AM, Yara Lins. A violência política de gênero é hoje ação penal pública incondicionada à representação e SIM, dá cadeia! O Ministro está muito sensibilizado com o avanço dessa espécie de crime”, afirmou a conselheira.

Anuncio de manifestação Foto: Divulgação

No post compartilhado nas redes sociais, o grupo exige o afastamento do conselheiro com a hashtag #FORAARI e chama a população para participar do ato pacífico em solidariedade às mulheres vítimas da violência de gênero.

Leia mais:

O que se sabe sobre a morte do universitário de relações públicas da Ufam

Brasil é o país com maior vulnerabilidade a ataques cibernéticos da América Latina, mostra relatório

Wilson Lima apresenta balanço de ações contra queimadas