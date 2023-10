Vereadores debatem poluição sonora no Parque 10 e despejo de resíduos na Ponta Negra

Lei do Silêncio



Manaus (AM) – Durante o Grande Expediente desta terça-feira (10), os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) exibiram denúncias e cobraram medidas de combate à poluição sonora provocada por uma casa de festas no Parque 10, na zona centro-sul. No plenário Adriano Jorge os parlamentares repercutiram, ainda, a situação de um despejo de resíduos na área da praia da Ponta Negra, zona oeste.

O primeiro assunto foi levado pelo vereador Peixoto (Agir). O parlamentar explicou que uma casa de eventos localizada em uma área residencial do Parque 10 passou por três interdições, envolvendo aglomeração e ausência de documentos para o funcionamento, no entanto, continua causando transtornos para a população.

O vereador exibiu vídeos onde uma moradora, dentro de casa, evidencia o ruído do local em horário inapropriado.

“Eu não sou contra nenhuma casa de show e nem contra quem promove festas, acontece que aqui na cidade e no Brasil a gente vê um desrespeito ao regramento urbano. Nós temos um Plano Diretor com áreas residenciais, e da noite para o dia, alguém resolve causar esses transtornos para a vizinhança, desrespeitando a Lei do Silêncio”, pontuou o parlamentar.

No aparte do discurso de Peixoto, o vereador Marcelo Serafim (PSB) pediu a intervenção da 14ª Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia da Câmara Municipal para o caso.

Ponta Negra

Ainda no Grande Expediente, o vereador Rodrigo Guedes (Podemos) cobrou explicações para uma situação na praia da Ponta Negra. Por conta da seca do rio Negro, vídeos exibidos pelo parlamentar mostraram um descarte de resíduos diretamente na praia da Ponta Negra, até o momento sem informações do local de origem.

“O poder público precisa esclarecer do que se trata, se é uma tubulação que vem da Prefeitura de Manaus, da gestão da praia, prejudicando o meio ambiente, do Hotel Tropical ou de qualquer outro condomínio. O que a gente não pode é ficar sem resposta”, disse Guedes.

O vereador finalizou afirmando que já acionou órgãos como a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e Ministério Público do Estado (MPE-AM).

*Com informações da CMM

Leia mais:

Thiago Abrahim propõe cadastro estadual com informações de agressores no Amazonas

Alberto Neto solicita pagamento de duas parcelas a mais do auxílio aos pescadores do AM

Membros de facção são presos após assalto em escola de idiomas em Manaus; VÍDEO