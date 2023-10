Espaços culturais têm horários diferenciados no feriado e ponto facultativo

Manaus (AM) – Os espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, terão horário de funcionamento diferenciado nesta quinta-feira (12), feriado em honra à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e na sexta-feira (13), ponto facultativo decretado pelo Estado.

Na quinta-feira, em virtude da programação do Festival de Teatro da Amazônia (FTA), o Teatro Amazonas estará fechado para visitação. Na sexta, as visitas acontecerão das 11h30 às 17h. Pela manhã, às 10h, acontece a Mostra Teatral “São Jorge e o Dragão”, que faz parte do FTA.

Crianças com até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas têm entrada gratuita, mediante comprovação. Para os demais, os ingressos estão disponíveis na bilheteria do espaço, com valores de R$ 20 (inteira) e de R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

A Casa das Artes e a Galeria do Largo, também no Largo de São Sebastião, no Centro, funcionarão das 15h às 20h.

Centros culturais – No feriado, o Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, 901, e o Palácio Rio Negro, avenida Sete de Setembro, 1546, ambos no Centro, funcionarão das 9h às 13h. Na sexta-feira (13), os espaços funcionam normalmente, das 9h às 17h.

Já no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, as visitas aos museus vão acontecer das 9h às 13h nos dois dias.

Neste período, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), avenida Silves, no Distrito Industrial, estará fechado para manutenção. A Biblioteca Pública do Amazonas, avenida Barroso, Centro, também estará fechada.

*Com informações da assessoria

