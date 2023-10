Programa ‘Mania de Ler’ ganha edição especial no Largo de São Sebastião, em Manaus

Programação conta com “caça ao tesouro” e outras atividades que incentivam a leitura. A participação do público é gratuita

Manaus (AM) – Em comemoração ao Dia das Crianças e ao Dia Nacional da Leitura, o Programa Mania de Ler, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura, realiza nesta quinta-feira (12), das 17h às 19h30, uma edição especial no Largo de São Sebastião. A programação conta com uma caça ao tesouro e outras atividades lúdicas com entrega de brindes.

Segundo a coordenadora do Mania de Ler, Oiana Couto, a atividade que acontece sempre aos domingos, no Largo de São Sebastião, será nesta quinta-feira e traz uma programação diferenciada, celebrando as duas datas comemorativas importantes.

“Sendo assim, queremos incentivar no público infantil o gosto pela leitura, premiando-o com a riqueza e as possibilidades que só o livro pode proporcionar”, afirma.

A edição especial vai ao encontro da proposta do Mania de Ler, de tornar a cultura acessível por meio da leitura e elementos relacionados a ela. A iniciativa também destaca os trabalhos de escritores amazonenses, valorizando o folclore e a identidade cultural do estado.

Na ocasião, quem vai comandar as atividades é a escritora Lucila Bonina, assídua colaboradora do projeto. Para ela, a literatura pode ser uma grande brincadeira e tem mais:

“Quem passar pela biblioteca volante neste dia vai garantir um sorriso e um presentinho”, disse Lucila.

“Além dos livros que estarão disponíveis para as crianças, estamos preparando algumas brincadeiras para jogarmos juntos, para todas as idades. Então, tem uma caça ao tesouro literária, uma competição de trava-línguas e batalha de rimas”, pontua a escritora.

O Programa Mania de Ler faz parte da programação de lazer da família manauara aos domingos, e agora é mais um atrativo no feriado, promovendo diversas atividades para o público infantil. Com atividades em escolas e no interior, o projeto reúne um acervo de 1.200 obras diversas em seu veículo adaptado, com acesso gratuito.

