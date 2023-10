EAD torna-se uma alternativa moderna e flexível para os futuros profissionais, diz especialista

Com a crescente demanda por educação de qualidade, o EAD ganhou ainda mais relevância para quem sonha com um diploma

Manaus (AM) – O Ensino à Distância (EAD) tem se destacado como uma alternativa moderna e flexível para aqueles que desejam equilibrar suas vidas acadêmicas e pessoais. Com a crescente demanda por educação de qualidade e a chegada da pandemia da Covid-19, o EAD ganhou ainda mais relevância para quem sonha com um diploma.

Para a pedagoga Ana Andréa, coordenadora do polo da Faculdade IEDi, que integra o Grupo Bringel, o modelo, que já era uma forte tendência com os avanços digitais e tecnológicos, se tornou um dos mais promissores durante e após a pandemia devido as várias possibilidades de autonomia, versatilidade e abordagens para os alunos, e também pelas várias alternativas de transformar os métodos de estudo.

“O EAD está ganhando cada vez mais espaço porque os estudantes podem conciliar os horários de estudo, adaptando suas rotinas de trabalho e familiares, e também pelo acesso a uma ampla variedade de cursos, independentemente da localização geográfica”, destacou Ana, que é especialista em Letramento Digital e Gestão Escolar.

A coordenadora também acrescenta que os profissionais da sociedade contemporânea exigem mais velocidade e um ensino mais personalizado.

“Essa modalidade de ensino permite que o estudante avancem no ritmo que melhor se adapta às suas necessidades e habilidades, possibilitando aprendizado mais individualizado, no qual cada profissional explore e aprofunde os conteúdos de acordo com suas próprias demandas e interesses.”

Recursos on-line

A pedagoga também ressalta que o ensino EAD permite desenvolver habilidades digitais, autonomia, disciplina, organização e gerenciamento do tempo e acesso a recursos on-line.

“O aluno tem acesso a uma grande quantidade de recursos como materiais de estudo, bibliotecas virtuais, vídeos, fóruns de discussão e tutoriais que enriquecem sua formação e proporcionam uma experiência de aprendizado mais completa e atualizada”, avaliou.

