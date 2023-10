Wilson Lima coordena entrega de ajuda humanitária a mais 3 mil famílias

Manacapuru, Caapiranga e Manaquiri (AM) – O governador Wilson Lima coordenou, nesta quarta-feira (11), a entrega de ajuda humanitária com 3 mil cestas básicas aos municípios de Manacapuru, Caapiranga e Manaquiri (a 68, 134 e 60 quilômetros de Manaus, respectivamente). A previsão é que mais de 100 mil famílias em todo o estado sejam afetadas pela estiagem severa e recebam ajuda humanitária, como o envio de cestas básicas, kits de higiene, água potável e medicamentos.

Durante visita à comunidade São Francisco de Assis, distante 30 minutos de lancha da sede de Manacapuru, Wilson Lima reforçou o compromisso do Governo do Amazonas de levar assistência às populações afetadas pela estiagem, que já colocou 45 municípios em emergência e outros 15 em alerta até terça-feira (10), afetando 97 mil famílias (cerca de 392 mil pessoas).

Além de cestas básicas, também foram entregues 200 kits de higiene, uma doação do Alto Comissariado das Nações Unidas (Acnur) para o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejusc); aproximadamente 10 mil copos de água pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama); kits de alimentos no projeto Merenda em Casa. Também foi iniciada a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

“Estamos vindo aqui para fazer essa entrega de cestas básicas, de água potável, kit de higiene pessoal do Acnur e aqui a gente também está despachando cestas básicas para Manaquiri, Caapiranga, enfim, a gente tem uma série de ações, de cronograma logístico para fazer com que esse alimento chegue às pessoas que mais precisam. Além disso, nós estamos fazendo a entrega do nosso ‘Merenda em Casa”, afirmou Wilson Lima.

Somente em São Francisco de Assis, foram entregues 200 cestas básicas para beneficiar 140 famílias, incluindo as comunidades vizinhas Cristo Reis e São Francisco de Canindé. As entregas também foram feitas à prefeitura na sede do município.

“Vai amenizar muito nosso sofrimento e de várias pessoas porque a dificuldade está muito grande. Então essa ajuda veio em boa hora porque tem pessoas idosas que estão passando por muita dificuldade, que precisam desse apoio”, disse a pescadora Esdras Souza, 39, moradora da comunidade São Francisco de Assis.

Ainda na comunidade, o governador entregou kits do Merenda em Casa. Ao todo, Manacapuru já recebeu 657 kits, de um total de 1.476 entregues em 16 municípios. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, já são mais de 5,5 mil alunos afetados pelos impactos da estiagem na zona rural da capital e no interior.

Um total de 21 produtores rurais dessas áreas também foram beneficiados com R$ 300 mil, aproximadamente, por meio do PAA, do Governo Federal, que também vai beneficiar 1,1 mil produtores rurais de 56 municípios do Amazonas.

Na ocasião, Wilson Lima anunciou que a Defesa Civil do Amazonas vai instalar dois purificadores de água na comunidade, que coletam a água diretamente dos rios e a leva, por meio de tubos, para uma caixa d’água, onde é totalmente tratada e fica pronta para o consumo.

Além do governador, participaram da agenda os secretários estaduais de Educação, Kuka Chaves; de Cidadania e Justiça (Sejusc), Jussara Pedrosa; de Produção Rural (Sepror), Daniel Borges; do diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Vanderlei Alvino; da Cosama, Armando do Valle; e de Defesa Civil, coronel Francisco Máximo; além do deputado estadual Cristiano D’Angelo; e o prefeito de Manacapuru, Beto D’ ngelo; vereadores da cidade e líderes comunitários.

O prefeito de Caapiranga, Tico Braz, também recebeu do governador Wilson Lima cestas básicas que estavam sendo embarcadas no porto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Manacapuru.

Ainda esta semana, a entrega de cestas básicas chegará aos municípios de Alvarães, Silves, Coari, Fonte Boa, Japurá e Maraã (1 mil cestas cada); Tefé (2 mil cestas). Nos próximos dias também estão previstas entregas para os municípios da calha do Alto Solimões (7 mil cestas).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima assina Pacto pela Consciência Vacinal

Wilson Lima amplia medidas contra estiagem e decreta situação de emergência em municípios

Operação Estiagem 2023 garante continuidade dos serviços públicos em Humaitá