Emissão da Carteira de Identidade Nacional é suspensa temporariamente no AM

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) comunica que, das 12h da próxima terça-feira (17/10) às 17h da quarta-feira (18/10), não haverá atendimento ao público para emissão e entrega da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O diretor do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), Mahatma Porto, informou que a suspensão temporária é necessária para a realização de atualização do sistema, que vai proporcionar melhorias na integração com a Receita Federal do Brasil, aumentando a lista de serviços disponibilizados ao cidadão amazonense.

Conforme o diretor, os atendimentos ocorrerão normalmente até as 12h do dia (17/10) nas unidades onde foram feitos os agendamentos. A partir deste horário, todos os serviços relacionados a CIN, entre solicitação e entrega dos documentos, serão suspensos temporariamente.

“Juntamente com a Receita Federal e a empresa Serpro estaremos realizando a implantação de uma nova plataforma de integração federal que trará ao cidadão novos serviços em relação ao seu CPF”, ressaltou o diretor.

A SSP-AM informa que a partir do dia 19 de outubro, os atendimentos e entrega das CINs retornarão à normalidade.

*Com informações da assessoria.

