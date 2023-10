Manaus altera 7 linhas de ônibus a partir de domingo (22); veja mudanças

As alterações ocorrem após os estudos realizados por técnicos do IMMU, que analisaram o destino de passageiros e formas de tornar essas linhas mais eficientes em seus itinerários.

Com o objetivo de otimizar o sistema de transporte público da cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai alterar o itinerário de sete linhas de ônibus no domingo (22).

As alterações ocorrem após os estudos realizados por técnicos do instituto, que analisaram o destino de passageiros e formas de tornar essas linhas mais eficientes em seus itinerários.

Em dias de domingos e feriados três linhas de ônibus deixarão de atender o Terminal de Integração 2 (T2) ou o centro da cidade, passando a cumprir itinerários dos bairros até o Terminal de Integração 3 (T3), no bairro Cidade Nova. Veja abaixo.

319 – João Paulo 2/ Renato Souza Pinto/ T1/ Centro;

– João Paulo 2/ Renato Souza Pinto/ T1/ Centro; 329 – João Paulo 2/ Parque 10/ T2;

– João Paulo 2/ Parque 10/ T2; 446 – Nova Cidade/ T3/ Parque 10/ T2.

A partir do Terminal 3, os usuários terão as opções das linhas 448 e 640, para chegar ao Terminal de Integração 1 ou ao centro da cidade.

Também apenas em dias de domingos e feriados, a linha 448 – Cidade de Deus/ Estação de Transferência 4-3-2-1/ T1/ Centro passará a cumprir seu itinerário até a praça da Saudade, deixando de atender o Terminal de Matriz, no centro comercial.

Quanto à linha 609, Japiinlândia/ T1/ Centro, será alterada a partir do domingo (22). A referida linha deixará de atender o retorno no Centro de Convivência da Família, no bairro Santo Antônio, passando a atender o T1, no sentido Centro/bairro.

A linha 609 terá o seguinte itinerário: normal até a rua Maceió, rua Major Gabriel, avenida Leonardo Malcher, avenida Epaminondas, Terminal Central, avenida Getúlio Vargas, avenida Leonardo Malcher, T1, seguindo o itinerário normal.

Por fim, também a partir de domingo, a linha 623 – Petrópolis/Major Gabriel/ T1, terá seu itinerário alterado, deixando de atender o retorno no centro de convivência. A linha seguirá o itinerário normal até a rua Maceió, depois rua Major Gabriel, avenida Leonardo Malcher, T1 e segue itinerário normal.

