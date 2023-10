Mãe diz que homem levou a filha de 6 anos para matagal e a estuprou em Manaus

Manaus – A mãe de uma menina de 6 anos, contou na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) que o suspeito de estuprar a filha dela, identificado como José Adriany Pereira Mendes, de 51 anos, levou a filha dela para um matagal e abusou sexualmente da menina.

O suspeito do crime, que ocorreu no dia 6 de agosto deste ano, por volta das 18h, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, ainda está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas.

Conforme policiais civis da Depca, a mãe da vítima compareceu na unidade policial no dia 7 de agosto, onde registrou o Boletim de Ocorrência, após a vítima relatar que o indivíduo a levou para uma praça e, posteriormente, para uma área de mata onde consumou o estupro.

A PC-AM solicita a quem tiver informações acerca da localização do indivíduo, que entre em contato pelos números (92) 99115-1284, disque-denúncia da Depca, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada.

