Comitê Intersetorial alinha ações para envio de ajuda humanitária específica aos povos indígenas

Em reunião realizada neste sábado (21), o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Estiagem, representado pelo secretário de Defesa Civil do Amazonas, Coronel Máximo, alinhou o envio de ajuda humanitária específica para povos indígenas afetados pela seca dos rios na Região Metropolitana de Manaus e nos municípios das calhas Alto Rio Negro e Alto Solimões.

Estiveram presentes, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosimary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, e o diretor-técnico da Fundação Estadual do Índio (FEI), Joabe Leonan, que abordaram as demandas dos povos indígenas por água potável, alimentos e medicamentos.

“É importante destacar que as ações do Governo do Amazonas são macro, ou seja, o envio de ajuda humanitária já tem beneficiado comunidades indígenas e a população geral afetada pela estiagem no interior do estado. A reunião de hoje teve o objetivo de alinhar esforços conjuntos e mais específicos para os povos indígenas”, explicou o secretário Coronel Máximo.

Ajuda Humanitária

De acordo com o secretário, novas remessas de cestas básicas serão destinadas aos povos indígenas do Alto Solimões e Alto Rio Negro. A logística para o envio será coordenada pelo Comitê, em parceria com as Forças Armadas. Nos municípios, a FEI realizará o levantamento das comunidades prioritárias e a distribuição dos alimentos aos indígenas.

“A ajuda humanitária está chegando aos povos originários e deve ser intensificada nas próximas semanas. Além dos esforços da Defesa Civil, a FEI tem feito a entrega de cestas básicas em Manaus, por meio de um programa contínuo que visa combater a insegurança alimentar das populações tradicionais urbanas e de bases no interior”, contou o diretor-técnico da FEI, Joabe Leonan.

Balanço

Até este o momento, o Governo do Estado já enviou aproximadamente 32 mil cestas básicas, o que resultou em mais de 400 toneladas de ajuda humanitária destinada à população do interior.

*Com informações da assessoria

