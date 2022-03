Criminosos são presos após assaltar passageiros em paradas de ônibus em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens, de 21 e 28 anos, foram presos após assaltarem passageiros em paradas de ônibus, no bairro Santa Etelvina, na zona Norte de Manaus, na madrugada desta quinta-feira (17).

Durante patrulhamento pela avenida Santa Etelvina, por volta das 5h15, a equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) avistou dois veículos praticando arrastão nos pontos de ônibus.

Ao notar a presença da viatura, os suspeitos abandonaram os veículos e fugiram por um beco, que não tinha saída.

Os policiais iniciaram um cerco policial e, com o apoio de outras viaturas da área, capturaram os dois homens. Durante os procedimentos, os policiais apreenderam os produtos dos roubos que encontraram com os suspeitos, sendo quatro aparelhos celulares de marcas diversas, mochilas, bolsas, carteiras e diversos cartões, além de um simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

Os dois homens foram conduzidos, juntamente com os materiais recuperados ou apreendidos, além dos veículos, um de modelo Fiat Siena, e outro Ford Fiesta, ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na unidade policial, os assaltantes foram reconhecidos pelas vítimas.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Leia mais:

Casos de roubo em ônibus têm queda de 33% no primeiro bimestre do ano

Homem é morto a pauladas após assaltar ônibus em Manaus

Trio tenta assaltar ônibus 678 e polícia acaba com ação em Manaus