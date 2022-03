Casos de roubo em ônibus têm queda de 33% no primeiro bimestre do ano

Em fevereiro deste ano, o Ciesp registrou 92 casos de roubos a ônibus do transporte coletivo. No mesmo período do ano passado, foram 154 assaltos

Manaus (AM) – Os roubos a ônibus do transporte coletivo, em Manaus, tiveram queda de 33% no primeiro bimestre de 2022, segundo registro da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), quando comparado ao mesmo período de 2021. Em janeiro deste ano, foram registrados 123 casos, contra 165 no mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados, em fevereiro deste ano, o Ciesp registrou 92 casos de roubos a ônibus do transporte coletivo. No mesmo período do ano passado, foram 154 assaltos.

O governador Wilson Lima determinou ações para reduzir a criminalidade no estado e, de acordo com o secretário de Segurança Pública (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, o resultado da queda é reflexo das ações de policiamento que estão sendo intensificadas na capital.

“Desde o início do ano, determinamos a intensificação das ações de policiamento para reduzir assaltos em ônibus do transporte coletivo. As operações que acontecem diariamente são realizadas em todas as zonas da capital com o objetivo de trazer sensação de segurança para a população. Todos os dias, policiais militares realizam abordagens em dezenas de ônibus”, disse.

Além das operações Catraca e Cidade Mais Segura, que são realizadas diariamente na capital, a SSP-AM conta com o Ponto de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV). A ação é coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop). Agentes das forças de segurança ficam em pontos estratégicos da capital para garantir a segurança da população, inclusive em terminais de ônibus.

Passageira é baleada

Em relação ao assalto a um ônibus registrado na manhã desta terça-feira (15), na Zona Norte de Manaus, a SSP-AM determinou que a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) intensifique as ações. Os policiais saíram de imediato em busca dos assaltantes que feriram uma passageira. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) também investiga o caso.

De acordo com a PMAM, após a instalação do posto fixo na avenida Torquato Tapajós, há cerca de dois meses não se registravam ocorrências desse porte em ônibus do transporte coletivo.

*Com informações da assessoria

Edição: Leonardo Sena

