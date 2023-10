Mãe entra na Justiça para solicitar que filhos folgados saiam de casa

Uma italiana de 75 anos precisou entrar na Justiça para que os filhos, de 40 e 42 anos, se mudassem de casa. Segundo o jornal La Provincia Pavese, a mãe recorreu a essa medida extrema porque não tinha ajuda com as despesas do lar e nem com as tarefas domésticas, o que a obrigou a exigir o despejo em um tribunal.

Segundo ela, os dois filhos trabalham e têm uma renda fixa, mas, mesmo assim, “não queriam saber” de dividir os boletos ou ajudá-la com atividades básicas, como lavar a louça e cozinhar.

A idosa vive em Pavia, na Itália, e conseguiu, judicialmente, um resultado positivo: eles terão até o dia 18 de dezembro para fazer as malas e conseguir um imóvel próprio. Na decisão, a juíza Simona Caterbi afirmou que a mulher não tinha “obrigação de continuar sustentando os filhos”, uma vez que havia feito pelas últimas quatro décadas.

*Com informações do Metrópoles

