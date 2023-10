Piloto é preso após chegar bêbado no aeroporto

Voo sairia de Paris com destino aos Estados Unidos

Um piloto de avião compareceu bêbado no aeroporto e acabou impedindo um voo da United Airlines de decolar por conta do seu estado.

A notícia, divulgada pelo portal Aeroin, mostra que o exame feito no comandante marcou 0,59 mg/l de álcool no seu sangue, índice seis vezes maior do que o permitido pela lei francesa.

As autoridades liberaram o comandante três dias depois, e ele recebeu multa de 4.500 euros. Além disso, ficará 1 ano sem autorização para voar.

O voo sairia do aeroporto Charles de Gaulle, localizado em Paris, com destino para Washington. Em outros países, a punição pode ser bem mais severa, como a perda do direito definitivo de pilotar.

Certa vez, na Escócia, um outro piloto foi preso pelo mesmo motivo. O comandante ia pilotar um avião com destino a Nova York, e se apresentou bêbado.

O ato também resultou no cancelamento do voo. O piloto da Delta Airlines foi preso por violar a Lei de Segurança Ferroviária e de Transporte (que inclui o transporte aéreo), e proíbe que funcionários trabalhem sob efeito de substâncias que prejudicam o seu rendimento. Especialmente quem tem funções estratégicas.

A lei considera que o consumo de álcool por membros da tripulação não deve passar de 20 miligramas por 100 mililitros de sangue. A pena é de até 2 anos de prisão.

Os passageiros já haviam embarcado. Por isso, a Delta teve de acomodá-los em outros voos e pediu desculpas pelo ocorrido.

*Com informações do Último Segundo

