CEEB realiza XV Feira Cultural exaltando países africanos

Manaus (AM) – O Centro Educacional Edith Brandão (CEEB) realizou durante esta terça-feira (31), a XV Feira Cultural, que contou com a participação de alunos da Educação Infantil e Fundamental. O tema deste ano foi: “África, berço da humanidade”.

Segundo a Diretora de Ensino, Marivone Martias, o projeto é um trabalho interdisciplinar, que mostra para o aluno, a história e a diversidade dos países africanos.

“Todos os anos nós escolhemos um tema para ser abordado. Esse projeto da África, o berço da humanidade, fala muito bem sobre a cultura, sobre a geografia, sobre a economia, religião, sobre tudo o que trouxeram para o nosso país. Tudo isso está sendo enriquecedor para os nossos alunos”, contou Marivone.

As salas de aulas da instituição estavam ornamentadas com elementos do país que cada uma representava. Sobre a divisão de temáticas, Marivone contou como ocorreu o processo.

“É feita uma reunião com os professores, e a escolha é muito com o professor, que se identifica com cada país. Ele se identificando, ele vai trabalhar melhor, com mais propriedade, ele vai buscar um pouco mais sobre essa cultura, então isso enriquece também o conhecimento do professor”, relatou a profissional.

Assim que o tema é repassado para cada classe, os alunos se reúnem para definir estratégias para a apresentação na feira cultural.

“Todos os alunos têm a vontade de participar, seja contribuindo com o seu dom, todos eles desempenham um papel dentro do projeto, e eles dão o máximo de si. Nós temos alunos que se vestem, se pintam, e fazem aquilo que está ao ponto para que a feira seja apresentável”, ressaltou a professora Priscila Silva.

Foto: Wesley Monteiro

Na sala do 1º ano, os alunos da professora Carla Nice, apresentaram aspectos de Gana. O aluno Gustavo Henrique contou aspectos da cultura do país.

“Durante os festivais, são realizadas atividades culturais, como as danças tradicionais, com as roupas que estamos vestindo, concertos musicais, exposições artísticas e debates sobre questões políticas e sociais da África moderna, que torna o país importante”, descreveu o aluno.

Já João Gabriel apresentou detalhes sobre a economia do país africano.

“A economia de Gana é baseada na extração de recursos naturais, agricultura, fazendo de Gana, um dos países mais rico da África tropical. O principal produto é o cacau e o abacaxi, que responde pela maior quantidade das exportações”, disse o estudante.

Leia mais

Centro Cultural Palácio Rio Negro recebe feira mística e congresso de esoterismo em Manaus

Centro Educacional infantil realiza XXXVII Feira Científico-Cultural, em Manaus

Manaus realiza 1ª Feira Folclórica no Centro Cultural Povos da Amazônia