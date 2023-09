Centro Educacional infantil realiza XXXVII Feira Científico-Cultural, em Manaus

Manaus (AM) – O Pinocchio Centro Educacional realiza neste sábado (23), das 8h às 12h, a XXXVII Feira Científico-Cultural. Neste ano, o evento vai contar com o tema “Re-Evolução: Um novo início para uma nova humanidade”. Ao todo, quatorze projetos serão apresentados pelos pequenos da escola, que fica localizada na avenida Mário Ypiranga, 679, no Adrianópolis.

Lendas mágicas da Amazônia; Sons divertidos; O mundo das formas geométricas; Descobrindo as fases da vida animal; Explorando o Egito: A Ciência dos faraós; Tradições lúdicas: Conectando o passado e o presente; e Destino Manaus: Explore e maravilhe-se, estão entre os projetos da feira.

“O nosso objetivo é sempre criar oportunidades para incentivar as crianças a aprender e fazer novas descobertas. E, no dia da feira, elas se divertirem mostrando aos visitantes o que aprenderam”, destacou a diretora do Pinocchio, a professora Nelly Falcão de Souza.

Colégio Martha Falcão

Nos dias 27 e 29 será a vez do Colégio Martha Falcão sediar a Feira Científico-Cultural. Alunos do Ensino Fundamental ao Médio vão apresentar 42 projetos. O evento ocorrerá na sede da escola, situada na rua Salvador, 455, no bairro Adrianópolis.

Entre os destaques, estão os projetos sobre A evolução do dinheiro: do escambo a criptomoeda; Conhecendo as tradições indígenas; Da película aos pixels: a evolução da fotografia no cinema; Re-evolução humana: ainda estamos evoluindo?; Medicina Medieval: erros e acertos; e Techgreen: construindo um futuro sustentável.

