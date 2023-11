Governo decreta ponto facultativo na sexta-feira (03)

No feriado e no ponto facultativo, 02 e 03 de novembro, respectivamente, funcionarão somente serviços essenciais

O Governo do Amazonas manterá o funcionamento de todos os serviços da rede pública estadual normalmente até quarta-feira (01), conforme decreto publicado no Diário Oficial, no dia 26 de outubro. O Executivo Estadual decretou ponto facultativo no dia 03 de novembro nas repartições públicas, autarquias e fundações do estado, depois do feriado do dia 02 de novembro, quando se celebra o Dia de Finados.

Cidadania

O atendimento da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem) na capital, seguirão funcionando normalmente no regime de 24h durante a semana inteira.

Os serviços de Pronto Atendimento ao cidadão (PAC) continuarão realizando serviços em horário habitual, das 8h às 16h, até quarta-feira (01) em todas as unidades.

As cozinhas populares do programa Prato Cheio, administradas pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) também funcionarão normalmente até quarta-feira (01), servindo refeições, das 11h às 13h. No feriado, na quinta-feira (03), cozinhas e restaurantes do programa não funcionarão, mas retornam normalmente com os atendimentos na sexta-feira (03). Os Centros de Convivência terão expediente normal.

Segurança Pública

As centrais de flagrantes dos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai), irão funcionar em regime de plantão 24h.

As Delegacias Especializadas em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e a de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) funcionarão atendendo registro de ocorrência da área de atuação da unidade especializada. Neste período, as ocorrências também podem ser registradas na Delegacia Virtual, pelo endereço: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Saúde

Estarão funcionando os seis prontos-socorros (três adultos e três infantis), as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis) e Policlínicas não funcionarão na quinta-feira (02) e sexta-feira (02).

Detran-AM

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) manterá suas operações regulares até quarta-feira (01), incluindo a emissão de documentos veiculares e exames na sede do órgão, postos dentro dos PACs e shoppings. As operações serão retomadas na segunda-feira (06). As fiscalizações de trânsito permanecem normalmente.

Educação

Escolas da rede estadual da capital não terão aulas durante os períodos matutino, vespertino e noturno, assim como as Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETI) e Centro Estaduais de Tempo Integral (CETI) nos dias 02 e 03 de novembro.

Cultura

Os centros culturais e o Teatro Amazonas, administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, funcionarão das 09 às 13h na quinta-feira (02) e das 09h às 15h na sexta-feira (03). A Casa das Artes e Galeria do Largo irão funcionar somente na sexta-feira (03) das 15h às 20h.

