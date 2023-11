Cemitérios públicos com programação especial em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realiza, nesta quinta-feira (2), “Dia de Finados”, uma programação especial nos cemitérios municipais. Os dez campos-santos administrados pela prefeitura, sendo seis na área urbana e quatro na zona rural, ficarão abertos de 6h às 18h e contarão com uma programação de missas e cultos, com estrutura de som, música, tendas e grades. Além disso, mais de mil servidores da prefeitura estarão oferecendo um atendimento humanizado à população.

Nas últimas duas semanas, a Prefeitura de Manaus intensificou os esforços para deixar os espaços prontos para o Dia de Finados. Foram realizados os serviços de capina, poda, pintura, recuperação de calçadas e bancos, além da limpeza geral.

Para garantir total segurança, a gestão municipal contará com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para prevenir qualquer incidente. Além disso, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) já estão em ação para garantir um fluxo organizado no entorno dos cemitérios.

*Com informações da assessoria

