Ministro Barroso assume namoro com desembargadora

Presidente do STF tem feito aparições públicas com a desembargadora

A desembargadora Carmen Arruda, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, é a nova namorada do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

Publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, nesta quarta-feira (1), a informação foi confirmada por Oeste. Barroso ficou viúvo em janeiro deste ano. Ele era casado com a empresária Tereza Van Brussel, que faleceu em virtude de um câncer primário na cabeça do fêmur.

Carmen e Barroso têm sido vistos em vários eventos, juntos. No fim de setembro, ficaram abraçados durante a festa que celebrou a chegada do ministro ao comando da Corte.

No início deste mês, Barroso e Carmen viajaram a Paris, para visitar o Conselho Constitucional da França. Na ocasião, o presidente do STF participou de um fórum internacional do grupo Esfera Brasil. A juíza o acompanhou. O magistrado estava em um tour pela Europa, onde se encontrou com presidentes dos “STFs” daqueles países.

Em 2019, Barroso esteve na banca que avaliou o doutorado em sociologia e Direito de Carmen, na Universidade Federal Fluminense.

No ano seguinte, quando a tese de Carmen se tornou um livro, Barroso prefaciou a obra.

*Com informações de Oeste

