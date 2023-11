Campo de refugiados em Gaza é bombardeado pelo segundo dia consecutivo

Uma enorme explosão destruiu vários edifícios e abalou o campo de refugiados de Jabalia, na Faixa de Gaza, nesta quarta-feira (1º). O local foi bombardeado pelo segundo dia consecutivo.

O vídeo da explosão mostrou danos catastróficos em torno de uma cratera profunda no bairro de Jabalia, em Falluja. Pessoas são vistas vasculhando os escombros em busca de corpos.

A CNN entrou em contato com os militares israelenses para comentar.

A Defesa Civil em Faixa de Gaza, cujo território é controlado pelo grupo radical islâmico Hamas, disse que muitos morreram no ataque e que “um grande número” de pessoas permaneceu sob os escombros, no que descreveu como um “segundo massacre” no campo de refugiados.

Os militares israelenses conduziram ataques aéreos em Jabalia na terça-feira, em uma área perto de Falluja. Os médicos disseram que houve centenas de vítimas — mortos e feridos. Vídeos vistos pela CNN na terça-feira mostraram longas filas de corpos fora do Indonesian Hospital, o centro médico mais próximo do campo de Jabalia.

As Forças de Defesa de Israel disseram que os ataques de terça-feira atingiram e mataram Ibrahim Biari, a quem descrevera, como um dos comandantes do Hamas responsáveis ​​pelos ataques terroristas de 7 de outubro a Israel, que deixou mais de 1.400 pessoas mortas e centenas feitas reféns.

*Com informações da CNN Brasil

