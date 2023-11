David Almeida segue à frente de concorrentes para Prefeitura, aponta pesquisa

Em levantamento realizado com 2 mil pessoas, prefeito se mantém na liderança para reeleição

Manaus (AM) – A quarta pesquisa sobre a eleição para Prefeitura de Manaus da empresa Perspectiva – Mercado e Opinião aponta que o atual prefeito David Almeida (Avante) lidera com 31,4% das intenções de voto, enquanto o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) está em segundo lugar, com 27,1%.

Divulgada na última quinta-feira (2), a pesquisa foi realizada com 2 mil entrevistados entre os dias 25 e 31 de outubro. Ao todo, 12 possíveis candidatos são contabilizados.

A evolução da intenção de votos demonstra estabilidade, com poucas variações e segue dentro da margem de erro, desde a primeira pesquisa realizada em dezembro de 2022.

O prefeito David Almeida e o deputado federal Amom Mandel mantêm equilibrado o número de intenção de votos, seguidos pelo Coronel Menezes (PL), com 7%, e o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil), com 4%.

Nesta pesquisa, outro nome também ganha destaque: Roberto Cidade. O deputado estadual mais votado da história, avançou significativamente desde o último levantamento e se posiciona empatado com Arthur Neto (PSDB) e Capitão Alberto Neto (PL). Este é o candidato cotado para possivelmente receber apoio do governador Wilson Lima (União Brasil).

Aprovação da gestão

De acordo com a pesquisa do Instituo Projeta, divulgada em outubro, a administração de David Almeida recebeu 80% de aprovação. Os números apontam um cenário positivo para o crescente aumento na intenção de votos para o atual prefeito.

No levantamento, houve a redução na porcentagem de rejeição desta gestão, diminuindo de 7,72%, em junho, para 7,40%. Enquanto para o segundo lugar do ranking de intenção de votos, Amom Mandel, o número dobrou, quando saiu de 4,23% e alcançou 7,67%.

Leia mais:

Prefeitura realiza entregas e inaugurações na semana de aniversário de Manaus

Amom inicia votação popular para escolha de emendas parlamentares

Prefeitura reforça interdição da praia da Ponta Negra durante feriado prolongado