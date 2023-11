Segundo dia do TEDxAmazônia debate sobre a defesa da Floresta e dos povos originários

Com apoio do Governo do Amazonas, evento segue até o dia 5 abordando temas voltados para a conservação da biodiversidade amazônica

Manaus (AM) – No segundo dia da conferência TEDxAmazônia, realizada nesta sexta-feira (03), no Armazém XV, no Porto de Manaus, Centro, os debates foram em torno da defesa da floresta e dos povos que vivem na região amazônica. O evento tem apoio do Governo do Amazonas e segue até o dia 5, com a participação de 50 palestrantes e mais de 450 pessoas para debater sobre ciência, empreendedorismo e combate ao desmatamento e conservação da biodiversidade amazônica.

A Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi uma das palestrantes do evento. Ela enfatizou o apoio conjunto entre os Governos Federal e Estadual e a sociedade civil para combater o desmatamento na Amazônia.

“Temos de combater o desmatamento porque a maior parte das queimadas acontecem em função do desmatamento. Já estamos com um plano de prevenção e controle do desmatamento, mas também tem de se trabalhar programas de educação ambiental para que a população não toque fogo nos quintais, nos terrenos e, sobretudo, para que se tenha uma ação conjunta entre governo do estado e governo federal”, enfatizou a ministra.

A ativista florestal, Claudelice da Silva Santos, pontuou a necessidade de dar voz e vez aos defensores da floresta. “É urgente não só falar da defesa da floresta, mas também do povo que defende a floresta. São importantes espaços como esses que falam sobre a defesa da floresta e dos recursos naturais, mas também do povo que defende a floresta”, declarou Claudelice.

“A defesa que a gente vem tendo sobre esse trabalho é importante para falar da realidade dos povos indígenas. Esses eventos são importantes para estarmos falando sobre o que vem acontecendo em nossos territórios, ou seja, levar as falas indígenas aonde não conseguem chegar”, destacou o ativista indígena Bitaté Uru Eu Wau Wau, sobre a importância da discussão sobre a defesa dos povos originários.

TEDxAmazônia

O TEDx é um programa de eventos locais e auto-organizados que reúnem pessoas para compartilhar uma experiência semelhante ao TED, sendo uma organização sem fins lucrativos dedicada a ideias na forma de palestras curtas por pensadores e líderes. Muitas dessas palestras acontecem nas conferências TED.

O TEDxAmazônia 2023 é um dos 12 eventos de vários países do mundo que farão parte do TED Countdown, a iniciativa climática da conferência. O TEDxAmazônia faz parte, assim, da plataforma que já alcançou mais de 230 milhões de pessoas com as famosas TED talks, que transformaram a maneira como as pessoas recebem e compartilham informação na última década.

*Com informações da assessoria

