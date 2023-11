Estação chuvosa no Amazonas está prevista para iniciar em dezembro, prevê Inpa

De acordo com levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), a estação chuvosa no Amazonas, em 2023, está prevista para iniciar no mês de dezembro, podendo ainda ser afetada pela continuidade do El Niño, reduzindo o desenvolvimento vertical de nuvens e os volumes de precipitação, o que pode resultar em um período de chuvas abaixo da climatologia da região.

Atualmente, o Amazonas vive uma grave crise ambiental com queimadas e uma seca histórica que deixou todos os municípios do estado em emergência. Com a falta de chuva, a situação na região é agravada.

Apesar dos níveis dos rios da Bacia Amazônica terem começado a se estabilizar em algumas estações, as cotas ainda continuam muito baixas para o período. É o que mostram os dados apresentados no 47º Boletim de Monitoramento Hidrológico da Bacia do Amazonas. O documento foi divulgado nesta sexta-feira (3) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Leia mais

Chuvas abaixo da média impactam recuperação de rios da Bacia Amazônica, mostra relatório

Satélites mostram queimadas no Pará poluindo ar em Manaus e cidades do Baixo Amazonas

Manaus completa uma semana ‘mergulhada’ em fumaça de queimadas