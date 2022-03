Precisa de emprego? Sine AM divulga vagas para diversas áreas nesta sexta (18)

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador

Manaus (AM)- O Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), divulga 32 vagas de emprego para esta sexta-feira (18).

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

3 VAGAS: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Cursando em Administração;

Com ou sem experiência.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática avançada, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: ENCARREGADO OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na área de logística e atividades no setor de expedição, ter a documentação completa, currículo atualizado e disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

2 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria E, curso de direção defensiva, exame toxicológico atualizado, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Design Gráfico;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em CorelDraw, ter afinidade com desenho, documentação completa e currículo atualizado.

8 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Diferencial conhecimento no ramo de telefonia, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em conserto e reparo de TV, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter inglês avançado, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: COMPRADOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável prática em negociação e que tenha conhecimento básico em tributação, documentação completa e currículo atualizado.

2 VAGAS: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR 06, ter a documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: TÉCNICO EM LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Escolaridade: Técnico em Logística;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em Excel Avançado, ter CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalho em regime de escala no município de Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

2 VAGAS: JARDINEIRO ROÇADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em operar roçadeira, troca de óleo e manutenção em geral, ter curso de NR35 atualizado, ter a documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: CONFEITEIRO PROFISSIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Cursando na área;

Com experiência na área;

OBS: Desejável experiência comprovada em confeitaria fina, decoração com chocolate, pasta americana, variedades de salgados, recheios, chocolates, linha de pães especiais e artesanais, estar atualizado na área de confeitaria, ter a documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Geografia, Gestão Ambiental, Ciência Ambiental e áreas afins;

Com ou sem experiência na função.

OBS: documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

1 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

1 VAGA: SOLDADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

1 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

