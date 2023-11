Inscrições abertas para treinamento sobre o Trello para empreendedores em Manaus

Com a oferta de cem vagas, o treinamento tem o objetivo de equipar empreendedores com as habilidades e ferramentas necessárias para gerenciar projetos

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a empresa Hattori Tech, promove, nesta quarta-feira (8), das 19h às 20h, o treinamento on-line “Gestão Ágil: Trello para Empreendedores Visionários”. Os interessados devem se inscrever pelo link https://bit.ly/3FKdaeQ.

Com a oferta de cem vagas, o treinamento tem o objetivo de equipar empreendedores com as habilidades e ferramentas necessárias para gerenciar projetos, de forma mais eficiente e flexível, alinhados com os princípios da gestão ágil, o que pode contribuir para o sucesso de seus empreendimentos.

“A importância desse curso para os empreendedores manauaras reside na capacidade de aprimorar suas habilidades de gestão, colaboração e adaptação, o que pode ser fundamental para o sucesso de seus empreendimentos em Manaus. A aplicação de métodos ágeis e ferramentas de gestão, como o Trello, pode ajudar a impulsionar o crescimento dos negócios na região”, destaca o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O Trello é usado para uma variedade de finalidades, desde o gerenciamento de projetos pessoais e tarefas do dia a dia até a colaboração em projetos complexos de equipe.

A plataforma é uma ferramenta versátil que pode ser adaptada para atender às necessidades de diferentes tipos de equipes e setores, proporcionando maior transparência, organização e eficiência no trabalho.

*Com informações da assessoria

