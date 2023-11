Capacitação em confeitaria para empreendedores de Manaus buscando renda extra no fim de ano

Manaus (AM) – Já estão abertas as inscrições para os cursos do projeto “Confeitaria em Casa”, do Grupo Queiroz, em Manaus. Neste mês, o foco das capacitações é a preparação de sobremesas para o período das festas de fim de ano. Entre os cursos oferecidos estão “Festival de Tortas”, “Biscoitos Natalinos”, “Festival de Copo da Felicidade”, “Taça da Felicidade”, “Festival de Sobremesas Natalinas” e “Decorando com bico de confeitar”.

O diretor do Grupo, Anderson Queiroz, ressalta que as festas e confraternizações de fim de ano impulsionam negócios de todos os segmentos, especialmente os de alimentação.

“Confeiteiros, donos de restaurantes, todos percebem nessa época uma oportunidade para alavancar as vendas e ter lucro extra. Por isso, neste mês as capacitações vão ensinar os empreendedores a preparar e decorar as sobremesas. Além disso, os instrutores dão dicas de apresentação dos produtos, preço que pode ser aplicado e ingredientes que devem ser utilizados”, explica.

Os cursos ocorrem no Centro de Treinamento, localizado na loja Queiroz da avenida Constantino Nery, 1360, São Geraldo. Os interessados podem se inscrever pelo link https://forms.gle/18uimrC7ZQVPqQaD9. A taxa é R$10.

Na segunda-feira (13), às 14h30, o culinarista Felipe Quaresma ministra o curso “Festival de Tortas”. Ele irá ensinar diferentes tipos de tortas e recheios para que o empreendedor possa diversificar o cardápio. Na terça-feira (14), às 13h30, Lia Celestino ensina o preparo de biscoitos natalinos e decoração em glacê real.

No dia 21, às 14h30, Felipe Quaresma, irá ensinar o preparo de “Copo da Felicidade”, sobremesa individual que pode ter várias versões de recheios. Já no dia 23 de novembro, às 13h30, Lia Celestino ministra aula de “Taça da Felicidade”.

No dia 27, também às 13h30, os participantes vão aprender com Lia Celestino a decorar bolo red velvet com bico de confeitar. Encerrando a programação do mês, no dia 28, às 14h30, terá o curso de “Sobremesas Natalinas”, com Felipe Quaresma.

*Com informações da assessoria

