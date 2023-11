Emprego: Nova Era oferta 107 vagas para empacotadores a partir de 60 anos em Manaus

Manaus (AM) – Com o sucesso dos anos anteriores, o grupo Nova Era coloca em prática, mais uma vez, o projeto Melhor Idade, abrindo mais de 130 vagas para pessoas a partir de 60 anos, para reforçar as equipes nesse período de festas natalinas. São 107 vagas para empacotadores em Manaus, 18 em Porto Velho (RO) e 18 em Boa Vista (RR).

O grupo já iniciou o processo de recrutamento, primeiramente com as pessoas que já participaram do projeto em anos anteriores. Mas ainda há bastante vagas disponíveis. Para ter acesso às informações e inscrições, os interessados devem consultar o site do www.supernovaera.com.br. No final da página tem a aba Trabalhe Conosco que leva ao portal de oportunidades.

“Esse projeto já existe desde 2019 e tem bastante sucesso e aceitação. O Grupo conta com colaboradores com mais de 60 em vários setores e, com o projeto, busca identificar os que não estão inseridos no mercado e que precisam de oportunidade para exercer uma atividade remunerada”, explica a gerente de recursos humanos do Nova Era, Roseane Veras.

Ela destaca, ainda, a importância de filhos e outros parentes oferecerem ajuda aos idosos que, de alguma forma, tenham dificuldades em lidar com a internet, para facilitar a inscrição deles às vagas.

As pessoas contratadas pelo projeto “Melhor Idade” cumprem carga horária reduzida, de forma a permitir que possam ter outras atividades durante o dia.

A volta ao mercado de trabalho após a aposentadoria deve-se a vários fatores. Entre eles, o desejo de voltar à ativa e se sentir útil. Para o grupo Nova Era, é uma aposta na experiência e competência que os idosos demonstram no exercício de suas atividades e o projeto Melhor Idade vem com essa vontade de incentivar e fortalecer todas as características positivas para o ambiente de trabalho, além de seguir a tendência mundial do mercado de trabalho, em promover a diversidade etária.

*Com informações da assessoria

