Honda marca presença em Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus

Brasília – A Honda está presente na segunda edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus 2023 (FeSPIM), que ocorre entre os dias 7 e 9 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, no Distrito Federal.

O evento, organizado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o Instituto Piatam, conta com a presença de diversas empresas instaladas no PIM e evidência a importância da região como importante vetor de desenvolvimento sustentável, promovendo a conservação da Floresta Amazônica, a partir da geração de emprego, renda e do uso de práticas sustentáveis de produção.

Com foco em sustentabilidade e tecnologia, o evento também destaca a relevância do Polo Industrial para todo o país, promovendo o desenvolvimento econômico a partir do uso consciente dos recursos naturais.

No estande, a Honda irá expor algumas de suas principais motocicletas produzidas no PIM. A marca irá explorar sua relevância na Zona Franca de Manaus, como uma das maiores empresas, contribuindo com o desenvolvimento do país por meio dos empregos gerados; investimentos; desenvolvimento tecnológico e, principalmente, pelo valor e riqueza que seu produto gera para indivíduos, famílias e empreendedores.

“A sustentabilidade das operações é um valor fundamental para a marca, sobretudo em Manaus, cidade em que estamos há quase 50 anos, gerando valor e riquezas em plena harmonia com a preservação desse ativo ambiental tão importante para a sociedade que é a Amazônia. Estar na Zona Franca de Manaus é motivo de orgulho para a Honda, tanto por sua contribuição com o desenvolvimento da região quanto pelos milhares de empregos em toda a cadeia de produção do segmento de motocicleta”, afirma Marcos Bento, Diretor Executivo de Relações Institucionais da Honda.

A Honda na Zona Franca de Manaus

A operação da Moto Honda da Amazônia está instalada no PIM desde 1976, quando a empresa iniciou a produção nacional de motocicletas. A empresa levou para a cidade de Manaus todo conhecimento global de fabricação, qualidade de produto e visão de negócios da marca, além de ter iniciado um extenso programa de desenvolvimento local.

Além da construção da fábrica e da atividade fabril em si, a Honda promoveu a capacitação de profissionais, aprimoramento conjunto da cadeia de fornecimento e a implantação de projetos para preservação ambiental, contribuindo para o incremento socioeconômico de toda região.

Com quase 50 anos de existência, a Moto Honda da Amazônia é hoje um complexo industrial que vai muito além da montagem de motocicletas e é a unidade mais verticalizada em produção de motos, Honda no mundo, ou seja, são fabricadas desde embalagens metálicas, moldes, ferramentas, até diversos componentes que integram o produto como escapamentos, rodas, guidões, chassis e outras peças.

Além de ser uma das maiores do PIM, a unidade é a maior operação fabril da Honda fora do eixo asiático, o que reforça a unidade e a Zona Franca como um dos centros de produção mais representativo do mundo. A Moto Honda exporta para mais de 15 países, como, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros, reforçando o quanto a operação nacional se integra aos exigentes mercados globais.

Com a premissa de desenvolver soluções de mobilidade que atendam às expectativas dos mais variados perfis de clientes, a Moto Honda conta com a maior linha de motocicletas do mercado e fábrica modelos que vão desde 110cc até 1.100cc.

Ao longo de sua histórica, a empresa fortaleceu sua cadeia produtiva, investiu no desenvolvimento de tecnologias avançadas e gerou milhares de empregos em plena harmonia com a preservação ambiental. Tudo isso por conta de uma gestão estratégica da sustentabilidade, fundamentada em quatro compromissos prioritários, que permeiam todos os processos de decisão e operações da empresa: Meio Ambiente, Segurança, Qualidade e Pessoas.

A Honda desenvolve continuamente projetos de melhoria em suas unidades produtivas e atua em diferentes frentes, que vão desde o gerenciamento de resíduos e eficiência energética, respeito à biodiversidade, até o uso racional da água e redução das emissões atmosféricas.

*Com informações da assessoria

