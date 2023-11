Em Manaus, igarapé do Bindá passa por serviço de contenção de erosão

Segundo a Seminf, as águas das chuvas se acumularam com a do igarapé, que transbordou para o solo e provocou o desmoronamento de terra.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalha, nesta quinta-feira (9), nas margens do igarapé do Bindá, na avenida Constantino Nery, após surgimento de uma erosão que oferecia riscos às casas e pontos comerciais do local.

De acordo com o corpo técnico de Engenharia, da Seminf, as águas das chuvas se acumularam com a do igarapé, que transbordou para o solo e provocou o desmoronamento de terra.

“O prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Junior, determinaram a intervenção, de forma emergencial, nessa área erosiva, que fica em um dos principais corredores viários da nossa cidade. A equipe detectou que as águas do igarapé, junto com o volume das águas pluviais, alcançaram o solo, provocando o desmoronamento”, explica o subsecretário de Serviços Básicos, Efrain Aragão.

A equipe da Seminf trabalha, nas duas margens do igarapé, com a recuperação de aproximadamente 400 metros de gabião, que serve como base para a implantação do rip-rap.

“Os serviços estão bastante avançados. Trabalhamos a todo o vapor na recuperação do gabião e na implantação das sacas de rip-rap. Na próxima etapa, as equipes irão atuar no outro lado da avenida”, completa Efrain.

Além desses serviços, a equipe irá recuperar 50 metros de drenagem profunda. No outro lado da pista, a calçada, que cedeu, será revitalizada, garantindo a segurança e bem-estar de quem passa ou mora ao redor.

