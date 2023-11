Manaus tem equipamentos para reduzir acidentes de trânsito

Mnaus (AM) – Em mais uma ação para garantir a segurança dos motoristas da cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), instalou defensas em diversas áreas da cidade para oferecer mais segurança aos condutores de veículos da capital.

O equipamento se trata de um uma estrutura de proteção ao redor das vias ou, em curvas perigosas, para evitar que os veículos saiam da via, em caso de acidentes. As barreiras absorvem eventual impacto do veículo, o direciona para a pista, ajudando a prevenir ferimentos mais graves.

“Instalamos defensas em alguns pontos da cidade e outras estruturas foram recuperadas. As defensas são mecanismos de segurança importantes, instalados em curvas, em aclives, declives, para que os carros não saiam da pista e venham a colidir com outros veículos. É um dispositivo de segurança importante para a redução do sinistro de trânsito”, disse o diretor de Engenharia, do IMMU, Uarodi Guedes.

Nesta semana, o IMMU instalou equipamentos na avenida Constantino Nery, em frente ao parque dos Bilhares, no sentido do Centro; recuperou outro, na Constantino Nery, embaixo do viaduto de Flores e também recuperou uma defensa no cruzamento das avenidas Max Teixeira com Torquato Tapajós. A próxima a ser recuperada será a da Torquato Tapajós, em frente ao bairro Novo Israel.

*Com informações da assessoria

