Prefeitura entrega equipamentos para instituições de Manaus

Ação aconteceu no Parque Municipal do Idoso (PMI), no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), realizou a entrega de equipamentos para 69 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), referente ao chamamento público 001/2022, nesta sexta-feira (10), no Parque Municipal do Idoso (PMI), no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Em coletiva de imprensa, David Almeida relembrou sobre as ações realizadas durante esta semana e relatou sobre as próximas realizações da prefeitura, afirmando que mais 14 praças molhadas serão inauguradas na cidade de Manaus até o primeiro semestre de 2024.

“Na segunda-feira, entregamos o início do ‘Natal das Águas’, até o final do mês de novembro vai estar ali um cenário de encanto. Na terça entregamos o Parque dos Bilhares, esquecido há 12 anos por administrações passadas. Na quarta, estávamos no CSU, entregando 785 máquinas de costura para costureiros e alfaiates. Quinta-feira, ontem, inauguramos a primeira praça molhada da cidade de Manaus. e nós vamos colocar mais 14 praças dessas em Manaus até junho do ano que vem”. , declarou durante discurso

Nesta sexta-feira (10), foram entregues materiais permanentes como automóveis, luva robótica, kits de robótica, ar-condicionado, ventiladores, bebedouros, cadeiras de rodas adaptadas, impressoras, computadores, notebooks, materiais esportivos, kimonos, além de pagamento de pessoal, somando mais de R$ 6,8 milhões na ação, que irá atender aproximadamente 78 mil pessoas de forma direta e indiretamente.

“Hoje, nós estamos aqui, trabalhando com as organizações sociais do terceiro setor, que fazem um trabalho que a prefeitura não consegue atender. E nós, prefeitura de Manaus, por obrigação, temos o dever de poder ajudar-nos e fomentar”, completou o prefeito de Manaus.

A ação foi realizada por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), voltado para a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida das pessoas por meio do apoio na promoção social, cultural, educacional, qualificação profissional e empreendedorismo no município.

