Festival apresenta artes projetadas em fachadas de Manaus

Manaus (AM) – Manaus se prepara para receber o 1º Mappinguari – Festival Extremo Norte de Video Mapping, um dos eventos mais aguardados do ano no cenário artístico e cultural. O festival promete encantar o público com uma incrível experiência de video mapping e destacar obras de artistas do extremo norte do país.

A programação inclui a exposição artística de video mapping no sábado (11) das 19h às 22h na fachada do Shopping Phelippe Daou.

O 1º Mappinguari – Festival Extremo Norte de Video Mapping é um verdadeiro mergulho na arte do video mapping, uma técnica que combina projeções audiovisuais em fachadas e estruturas arquitetônicas, transformando espaços urbanos em verdadeiras telas de projeção. Durante o festival, o público terá a oportunidade de contemplar obras que exploram a originalidade, criatividade, inovação, técnica, roteiro, estrutura e coesão volumétrica e arquitetônica com as fachadas selecionadas.

Roberto Fernandes, proponente e produtor executivo do projeto, conta que está imensamente otimista com as ações e resultado gerados a partir do festival.

“O 1º Mappinguari – Festival Extremo Norte de Videomapping representa um avanço significativo na fusão de arte e tecnologia na cidade de Manaus. É uma oportunidade de elevar nossa cidade a um novo patamar, promovendo a inovação e inspirando a criatividade. Com a participação da comunidade e dos artistas da região Norte, estamos construindo uma base sólida para o futuro, onde a arte e a tecnologia se entrelaçam em harmonia. Estou orgulhoso de fazer parte deste emocionante capítulo na história Cultural de Manaus”, disse.

O projeto foi contemplado pelo edital 007/2022 no concurso prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello.

O 1o Mappinguari – Festival Extremo Norte de Video Mapping tem como objetivo promover a valorização da cultura regional e local, e neste ano, diversas zonas de Manaus serão contempladas com exibições públicas. Será uma oportunidade única para os moradores de cada zona vivenciarem a arte de maneira acessível e inclusiva, transformando a cidade em uma galeria a céu aberto.

O tema central desta edição é “Amazônia, Educação, Urbanidade, Direito à Cidade”. Os artistas foram desafiados a criar obras que levem em consideração o local de projeção, buscando chamar a atenção para os eixos de arte, cultura e sociedade. Serão selecionados 3 trabalhos finalistas da categoria CURTA e 3 trabalhos finalistas da categoria 1FRAME, que serão projetados, registrados e premiados durante o festival.

Além das projeções, o 1o Mappinguari – Festival Extremo Norte de Video Mapping conta com uma programação diversificada, incluindo, oficinas, exposições e performances artísticas. O festival é uma oportunidade única para artistas, estudantes, profissionais da área e entusiastas da arte imersiva e do video mapping compartilharem conhecimentos, experiências e vivenciarem uma imersão cultural memorável.

O evento tem como objetivo se destacar no calendário cultural da região, atraindo artistas renomados e públicos de diferentes partes do país. O 1o Mappinguari – Festival Extremo Norte de Video Mapping é uma realização em parceria com a comunidade, instituições culturais e patrocinadores que acreditam no poder da arte como forma de transformação social.

Para mais informações sobre o 1o Mappinguari – Festival Extremo Norte de Video Mapping, acesse o site oficial www.mappinguarifestival.com.

Informações

Dia, hora e locais de Projeção:

Horário: 19h às 22h

11/11 – Sábado – Exposição 1: Zona Leste: Fachada do Shopping Phelippe Daou

Premiação por Categoria CURTA e 1 FRAME

1o lugar: R$ 250,00

2o lugar: R$ 150,00

3o lugar: R$ 100,00

Sobre o 1o Mappinguari

O 1º Mappinguari – Festival Extremo Norte de Video Mapping é um evento pioneiro em Manaus, no extremo Norte do Brasil, que busca promover a fusão da arte e da tecnologia por meio da técnica do videomapping. Realizado em sua primeira edição em Manaus, capital do Amazonas, o festival tem como objetivo transformar a cidade em uma verdadeira galeria a céu aberto, proporcionando experiências imersivas e impactantes para o público.

O festival nasceu com a proposta de valorizar a cultura local e regional do extremo norte, utilizando a arquitetura urbana, superfícies naturais e objetos como tela para projeções audiovisuais. Em sua primeira edição, o Mappinguari tem se destacado como um evento de vanguarda, atraindo artistas renomados e públicos de diferentes partes do país.

Manaus se torna uma tela em branco para a expressão artística e a conexão humana.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: Homem esfaqueia cunhada após vítima recusar fazer sexo

Mais de 35 embarcações são destruídas durante operação da PF em garimpo ilegal no AM

Mercado imobiliário do Amazonas apresenta crescimento considerável no terceiro trimestre