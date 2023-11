Comunidade recebe obras de recuperação viária em Manaus

Manaus (AM) – O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), deu início nesta segunda-feira (13), aos serviços de pavimentação, infraestrutura e sinalização em 22 ruas da Comunidade Coliseu, Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com Lima, serão feitos serviços de pavimentação asfáltica, de calçadas e sinalização em mais de 20 vias, obras que fazem parte do programa Asfalta Amazonas.

“A gente escolheu a Comunidade do Coliseu para que a gente possa fazer mais uma etapa do programa. A nossa expectativa é que no prazo de 60 dias, a comunidade esteja contemplada”, disse Wilson.

Ainda de acordo com o governador, o programa receberá mais emendas do poder legislativo, como foi confirmado pelo Deputado Estadual Roberto Cidade.

“Estamos revendo no nosso planejamento para o ano que vem, levando em consideração, ainda a questão da arrecadação ainda deste ano e do ano que vem, para que a gente possa chegar em mais comunidades, e o Roberto Cidade me garantiu a destinação de mais recursos, mais emendas, junto aos deputados, para que a gente possa avançar”, enfatizou Lima.

Na oportunidade, Wilson Lima explicou o funcionamento do programa Asfalta Amazonas. Segundo ele, os recursos investidos no asfaltamento da comunidade vieram de verbas do governo do Estado.

“A gente tem uma parceria com a prefeitura, e isso aqui é um programa próprio do Estado. Os recursos que a gente está injetando aqui é de aproximadamente R$ 12 milhões, que é resultado de emendas parlamentares”, finalizou o representante do Amazonas.

Estiveram presentes na ocasião deputados estaduais, vereadores e líderes comunitários.

Leia mais:

Amazonas conquista selo do Programa Nacional de Transparência Pública

Número de estupros aumenta 14,9% no Brasil

Pesquisa aponta que metade dos amazonenses acredita nos descontos da Black Friday