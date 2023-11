Escola promove campanha solidária em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) – Com o objetivo social de expressar o amor ao próximo por meio da solidariedade, a Escola Estadual (EE) Senador João Bosco Ramos de Lima, localizada no município de Itacoatiara (distante a 176 quilômetros de Manaus), lançou oficialmente a campanha “Natal Solidário”, que arrecadará alimentos até o dia 30 de novembro. A ação destinará os itens alimentícios às famílias de alunos que vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica.

A iniciativa surgiu do trabalho conjunto da comunidade escolar, envolvendo os estudantes, familiares e profissionais da unidade de ensino. Em sua terceira edição, o projeto pretende arrecadar 30 cestas básicas, o dobro da arrecadação da primeira. Os alimentos serão entregues no dia 1º de dezembro, em uma cerimônia de encerramento do projeto.

Presente na décima competência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), “Responsabilidade e Cidadania”, a atividade define habilidade e aprendizagens essenciais para a formação integral do estudante, no que se refere à solidariedade.

“O papel da escola é incentivar o instinto de solidariedade, ética e amor nos estudantes”, pontuou a diretora da escola, Carla Rodrigues.

Arrecadação

As doações de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, leite, entre outros, são uma iniciativa dos estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, que diariamente recolhem os alimentos doados pela comunidade escolar.

Segundo a diretora, a ação social tem como objetivo principal desenvolver as habilidades dos estudantes no contexto escolar, trabalhar valores como cooperação, união, solidariedade, respeito e empatia, além de proporcionar momentos de integração, socialização, inclusão e respeito, envolvendo toda a comunidade escolar. Na prática, os alunos se sentem motivados a participar da iniciativa. Para a aluna Ana Gabrielle Pereira, do 8º ano do Ensino Fundamental, o sentimento é de gratidão.

“Acho o movimento solidário muito lindo e ajudará muitas famílias da comunidade escolar, que estão precisando neste momento”, comentou a aluna.

A comunidade de modo geral pode ajudar a campanha realizando a entrega dos alimentos diretamente na escola.

*Com informações da assessoria

