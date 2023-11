Shopping de Manaus: Black Friday traz descontos de até 70% em produtos e serviços

Manaus (AM) – As promoções para consumidores manauaras estão em alta durante a Black Friday 2023. No Millennium Shopping, o setor varejista prepara descontos, entre os dias 24 e 26, em produtos e serviços de diversas categorias com até 70% de desconto.

“Para o setor do varejo, a Black Friday é uma oportunidade ímpar de impulsionar o mercado e que, além de aumentar o fluxo de clientes e vendas em nossos empreendimentos, também fortalece as relações com nossos parceiros comerciais – gerando também oportunidades para os consumidores. Estimamos um aumento de 10% no tráfego de consumidores”, aponta Christian Magalhães, head de Marketing do Grupo AD.

Uma pesquisa recente realizada pelo Google mostra que 67% dos brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday em 2023 e sete, a cada 10 consumidores, pretendem gastar mais que o consumido no ano passado.

A coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, destaca que os lojistas estão ansiosos para campanha. “A maioria deles aderiram à promoção e esperamos que o consumidor aproveite a data para adiantar os presentes de Natal e, é claro, também se mimar um pouquinho”, destacou.

Os clientes encontrarão ofertas exclusivas na maioria das lojas, em diversos setores, como eletrônicos, vestuários, acessórios e alimentação, com até 70% de desconto. Mais de 50 marcas que fazem parte do mix do Millennium deverão participar do Black Friday 2023.

Bemol, Loja Americanas, Flor de Liz, Bom Livro, Brinquedos da Fefe, Empório Demasi, Centro de Aromaterapia, Cacau Show, Milky Moo, Bioexata, Espaço Laser, Óticas Americanas, Clínica Vision, Picanha Mania, Via Uno, O Boticário, Farma Bem, Zinzane, Mirai, Super Coxinha, e Hiper Sport estão entre as lojas que estarão oferecendo desconto.

*Com informações da assessoria

