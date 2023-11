Canal on-line é criado para solicitar Cartão PassaFácil em Manaus; saiba como

A partir desta quinta-feira (23), os usuários do transporte coletivo da capital passam a contar com um novo serviço para solicitação do cartão PassaFácil e retirada nos terminais de integração. O canal on-line foi lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Agora, além do serviço “PassaFácil delivery”, já existente, é possível escolher a retirada do cartão em até 24 horas em um dos terminais de integração da capital, sem custo adicional de entrega. Para solicitar o cartão PassaFácil on-line é rápido e fácil. O atendimento é realizado pela assistente virtual do Sinetram, a Sindy, por meio do WhatsApp (92) 98444-4412, na opção 2 (Emissão de segunda via do cartão PassaFácil) ou opção 4 (Emissão de primeira via do cartão).

O cidadão deve informar os dados do CPF, selecionar qualquer uma das modalidades disponíveis no sistema de transporte da capital (comum, vale-transporte e estudantil), escolher o layout de sua preferência e optar entre as opções “Delivery” ou “Retirada Presencial” no terminal de integração da sua preferência, sem custo de entrega. Apenas o valor do cartão é cobrado em caso de segunda via.

“É uma nova fase do programa de atendimento ao usuário de transporte coletivo. Já tínhamos lançado há alguns meses o serviço de delivery, onde a pessoa pede o seu cartão e recebe em casa. No entanto, houve casos de usuários que reclamaram da taxa de entrega, por isso, trouxemos essa opção de entrega para dentro dos terminais. O serviço delivery continua para aqueles que quiserem receber em casa, mas aquele que não quiser receber em casa pode programar de retirar o seu cartão num terminal de integração, naquele terminal que fica mais próximo para ele, que fica mais cômodo para o usuário”, explicou o diretor-presidente.

Usuária do sistema de transporte, a estudante Any Moraes foi uma das primeiras pessoas a utilizar o novo serviço. “Foi bem simples, eu achei o aplicativo bem fácil, facilitado e bem automatizado. A gente pode mandar a mensagem e o pagamento também pode ser feito na hora. Qualquer dúvida podemos ligar, e é tudo bem rápido. Foi bem melhor porque não é preciso agendar nem enfrentar fila”, elogiou.

O IMMU informa que a opção delivery continuará funcionando normalmente e a entrega é realizada em até 48 horas no endereço informado, após a cobrança da taxa de entrega.

A solicitação on-line do cartão PassaFácil faz parte de um pacote de serviços que estão sendo virtualizados e visa proporcionar maior comodidade à população que diariamente procura o Sinetram presencialmente para adquirir o serviço. Com a modernização do sistema de estudantes prevista para 2024 e o lançamento do aplicativo dos estudantes, também agendado para o início do próximo ano, espera-se reduzir as filas que geralmente se formam antes do ano letivo, pois a retirada será descentralizada e poderá ser feita em um terminal próximo à casa do aluno ou naquele que faz parte da sua rota.

O cronograma de lançamento do novo serviço nos terminais de Manaus está bem definido, oferecendo aos cidadãos datas específicas para cada local. No Terminal 1 (T1), o lançamento ocorre nesta quinta-feira; no Terminal 3 (T3) acontece no dia 27/11; e no Terminal 5 (T5), o serviço será implantado no dia 28/11. Essa programação estratégica visa facilitar o acesso dos usuários aos novos serviços de aquisição do cartão PassaFácil, marcando um avanço significativo na mobilidade urbana de Manaus.

O “PassaFácil delivery”, serviço de solicitação de emissão de Cartão PassaFácil com entrega, lançado em janeiro deste ano já atendeu mais de sete mil pedidos e foi criado e desenvolvido para facilitar o dia a dia de empresas e passageiros que utilizam a carteirinha física nos ônibus, terminais e estações transferência da cidade.

