Em Manaus, Rio Negro sobe 69 centímetros em 7 dias

Manaus (AM) – Na última semana, entre os dias 18 a 24 de novembro, o Rio Negro apresentou ritmo constante de subida, ao aumentar 69 centímetros, de acordo com a contagem realizada pelo Porto de Manaus. Apenas na sexta-feira (24) foi registrado crescimento de 18 centímetros, sem índices de descida, com o nível do rio marcado em 13,65 metros.

No início do mês, o Rio Negro enfrentou o fenômeno conhecido como ‘repiquete’, que é o efeito sanfona com a descida e subida das águas, durante nove dias, de 8 a 16 de novembro.

De acordo com o Boletim de Estiagem divulgado na sexta-feira (24), pelo Comitê de Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, vinculado ao Governo do Amazonas, todos os 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência. Ao todo, são 598 mil pessoas afetadas pela vazante extrema.

A seca severa no Amazonas em 2023, influenciada pelas mudanças climáticas e o fenômeno El Niño, é considerada a maior em 121 anos, desde o início da contagem, e alertou para questões estruturais e de planejamento, quando comunidades rurais e ribeirinhas ficaram isoladas devido à problemas de mobilidade e dificuldade do acesso a saúde, educação e mantimentos básicos.

