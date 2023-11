Corpo é encontrado nas margens do Rio Negro, em Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, na manhã deste sábado (25), boiando nas margens do Rio Negro, no bairro Nossa Senhora Aparecida, no zona Sul de Manaus.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) fez o resgate e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os exames de perícia para definir a causa da morte.

O Em Tempo aguarda mais informações sobre o caso.

Leia mais:

Homem é morto com 11 tiros e corpo jogado em rua na Zona Norte de Manaus

Mulher descobre pinça esquecida dentro de corpo ao passar por raio-x em presídio

Corpo de cozinheira é encontrado no Rio Solimões após naufrágio no AM