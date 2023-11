‘Sabadão da Saúde’ oferta de serviços gratuitos em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus anuncia que, no próximo sábado (2), as unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estarão de portas abertas, das 7h às 12h, para a mega-ação “Sabadão da Saúde”, estratégia que tem o objetivo de ampliar o acesso aos serviços assistenciais da rede de atenção primária.

Os usuários com suspeita ou confirmação de hipertensão e diabetes, mulheres grávidas, usuárias com idade para a realização do exame preventivo do câncer do colo do útero e crianças de 0 a 14 que precisam atualizar a caderneta de vacinação, são o público-alvo da grande mobilização de saúde na capital.

O atendimento nas unidades será na modalidade porta aberta, sem necessidade de agendamento, explica a titular da Semsa, Shádia Fraxe, que acrescenta que a ação visa acelerar os atendimentos ofertados na rotina dos estabelecimentos de saúde da rede municipal.

“O Sabadão da Saúde é uma mega-ação de saúde que faz parte da agenda de compromissos do prefeito David Almeida para fortalecer a cobertura da rede de atenção primária na capital, e para que este evento seja um sucesso, precisamos que a população compareça para receber os serviços de saúde que serão ofertados”, acentua.

Elaborado de modo a facilitar o acesso dos usuários que ao longo da semana têm dificuldade de buscar os serviços da rede municipal de saúde, o “Sabadão da Saúde” reunirá uma série de ações e serviços para a toda a população, mas em especial, para as crianças de 0 a 14 anos, que precisam atualizar suas vacinas.

Para o segmento de pessoas com confirmação ou suspeita de hipertensão ou diabetes, a Semsa disponibilizará consultas, aferição de pressão, realização do exame de hemoglobina glicada, renovação da receita e dispensação de medicamentos.

“É importante ressaltar que as pessoas que estão nessa condição e não passaram por avaliação médica nos últimos quatro meses, precisam buscar a unidade mais próxima em funcionamento para apresentar, se possível, receitas e exames anteriores, para que sejam atendidas”, explica Shádia Fraxe.

O público feminino poderá se beneficiar com as consultas de pré-natal já a partir de um mês de gestação. As gestantes que ainda não começaram o conjunto de cuidados ou que estão em falta com uma das seis consultas exigidas para o pré-natal completo, devem buscar os estabelecimentos de saúde, que também estarão ofertando a coleta de exame preventivo para as mulheres que têm entre 25 e 64 anos.

No último sábado (25), a Semsa mobilizou e 1.650 servidores, em 167 salas da rede básica de saúde, além de postos volantes em escolas, condomínios, supermercados e outros locais de grande circulação, no “Dia D” de vacinação contra influenza, com o objetivo de proteger grupos mais vulneráveis e crianças contra doenças imunopreveníveis, que comprometem seriamente seu desenvolvimento.

Para ser atendido em uma das unidades do “Sabadão da Saúde”, o usuário deve apresentar documento de identificação com foto e CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS).

