Policlínica da Redenção, em Manaus, ganha ambulância nova

A aquisição fortalecerá o atendimento médico no Serviço de Pronto Atendimento (SPA)

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), na manhã desta segunda-feira (27), entregou uma ambulância totalmente equipada para o Serviço de Pronto Atendimento José de Jesus Lins de Albuquerque, localizado no bairro Redenção, zona (SPA) e Policlínica Dr. Centro-Oeste de Manaus. Na ocasião, foram entregues seis novos aparelhos de ar-condicionado.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, a entrega representa um passo significativo para a melhoria do atendimento médico na região, destacando-se como um investimento crucial para a eficiência e qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população local.

“A importância de um equipamento como esse, uma ambulância totalmente equipada para esse SPA será um avanço muito grande, em nome do deputado, em nome do governador Wilson Lima, em meu nome, e principalmente, em nome da população quero agradecer muito o seu apoio”, destacou o titular da pasta.

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar do Deputado Estadual João Luiz, e tem por objetivo fortalecer o atendimento médico na unidade.

A ambulância deve melhorar significativamente a capacidade de resposta em casos de emergência, agilizando o transporte e garantindo cuidados essenciais durante o deslocamento para outras unidades médicas, quando necessário.

