Obra de complexo viário, em Manaus, alcança 95% de conclusão

Manaus (AM) – Para verificar o avanço das obras de melhoria da mobilidade urbana na capital amazonense, o prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta quinta-feira (30), uma vistoria técnica no andamento das obras do complexo viário Prefeito José Fernandes, localizado na avenida Governador José Lindoso com a rua Barão do Rio Branco. O projeto, executado por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), chega a 95% de conclusão.

“Nós já estamos no acabamento final da obra. Até o dia 23 de dezembro estaremos entregando todo o complexo aqui na avenida das Torres. A parte de cima, na avenida Rio Branco, já foi entregue e liberada para o tráfego. E esse viaduto a gente entrega como presente de Natal, lembrando que é uma parceria do governo do Amazonas com a prefeitura, uma obra de execução fantástica. Quero agradecer aos trabalhadores da empresa que estão entregando essa obra de arte, e também aos servidores da Seminf que estão trabalhando nesse legado, que será da nossa gestão para a população da cidade de Manaus”, disse Almeida.

No local, as equipes de obras executam os serviços de pavimentação e drenagem superficial, realizando também os acabamentos na parte dos tirantes, e reconstruindo o guarda-rodas em concreto armado (proteção para os veículos não atravessarem de uma pista para outra).

“A obra está seis meses adiantada. Vamos fazer essa entrega cumprindo uma determinação do prefeito David Almeida até o Natal deste ano, porque aqui nós temos uma equipe trabalhando 24 horas, de dia, de noite e de madrugada”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

Outras intervenções

As obras de reestruturação de espaços públicos em Manaus seguem em ritmo acelerado. Acompanhando de perto os serviços realizados por meio da Seminf, o prefeito visitou ainda, os trabalhos de construção e revitalização do complexo esportivo localizado no conjunto Juruá, zona Centro-Oeste. No local, os trabalhos contemplam a reforma da quadra coberta, construção de arquibancada, construção de quiosques, estacionamento, playground e academia ao ar livre.

Na zona Norte, a via Itaberaba, localizada no bairro Francisca Mendes, que antes era uma erosão, será liberada em 10 dias. A obra recebeu serviços de drenagem profunda e reaterro, além da desapropriação da área.

Ainda na zona Norte, no bairro Cidade Nova, as equipes da Seminf realizam os serviços do programa “Asfalta Manaus” na rua Maria das Dores (antiga rua M). Na via, estão sendo aplicadas 450 toneladas de massa asfáltica em 620 metros de extensão. No bairro Cidade Nova, mais de 150 ruas já foram recuperadas.

“Eu estou muito feliz. Isso é muito bom, porque às vezes a gente vê que só nas vias principais as avenidas são recuperadas, e de repente o nosso conjunto, nosso bairro, que é distante, agora está sendo lembrado também”, disse a dona de casa, Elvira Sáenz, moradora do bairro há mais de 10 anos.

Além disso, a prefeitura trabalha também na reestruturação do campo do núcleo 8, na cidade Nova. O local vai contar com nova pintura, arquibancada e uma quadra.

“Nós estivemos hoje pela manhã em vários lugares da cidade de Manaus, no conjunto Juruá, conjunto Francisca Mendes, no núcleo 8, em uma agenda de muitas obras que serão entregues, de muito trabalho, para que a gente possa dar à população de Manaus uma melhor condição e qualidade de vida”, completou o prefeito.

*Com informação da assessoria

